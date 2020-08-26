台中市副市長令狐榮達（右1）在「台中光谷論壇」表示，台中市府以「前店及後廠」推動產業發展，以具體行動支持光電產業。。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市副市長令狐榮達26日在「台中光谷論壇」致詞表示，台中市府以「前店及後廠」推動產業發展，水湳國際會展中心在今年3月動工，預計在2023年啟用；地方型SBIR等計畫已補助超過20家光電業者，總補助金額逾2千萬元，希望提升台中光電產業聚落競爭力。

令狐榮達表示，光電產業涵蓋太陽能光電、LED發光二極體及LCD面板產業等三大範疇，台灣光電產業在中部有密集的產業聚落，主要分布在精密機械科技創新園區、潭子加工出口區、中部科學園區及台中工業區等地。台中市府以「前店及後廠」推動產業發展，以具體行動支持光電產業。

他指出，在「前店」方面強化台中產業展銷能力，增加光電產業出口外銷爭取國際訂單機會，水湳國際會展中心在去年3月動工，規劃在2023年啟用，舉辦在地光電展覽以達前店後廠效益。

在協助「後廠」企業強化技術部分，令狐榮達表示，在地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）及智慧機械及航太產業升級計畫，補助對象納入光電產業，迄今已補助超過20家光電業者，總金額逾2千萬元。

逢甲大學及光電科技工業協進會在逢甲大學舉辦「台中光谷論壇」，以「光技術新發展如何形塑產業之未來」為主題，有300多名產學研人士參與。活動場外規劃由台中市府與中科管理局共同辦理的「智慧機械及航太研發補助成果展」。

(中時 )