娛樂8點半》M型社會效應深化，演藝圈也不例外，藝人當紅時鎂光燈集於一身，但能風光多久誰也說不準，光芒消退時又快又徹底，遑論唱片業景氣差的時期？但也有些實力、魅力強大的藝人，不受大環境影響，這樣的人我們稱之為「傳奇」，美聲天后惠妮休斯頓(Whitney Houston)就是這樣特殊的存在，她在2001年拿下史上最高「嫁妝」簽約金，無奈谷底翻身卻躲不過死神降臨。

惠妮休斯頓出身美國紐澤西州，從小在教會長大，高中則讀天主教學校，乾媽及母親的堂姊妹是藍調、福音音樂知名歌手，惠妮則跟隨她們的腳步，從11歲開始加入教會的福音合唱團，好歌喉在這裡得到薰陶，磨練出之後聞名全球的天使美聲。

惠妮青少年時期跟著母親在夜店演出，14歲時她擔任主唱的樂團想幫她爭取唱片合約，但被惠妮的母親以完成學業優先為由拒絕，比起成為歌手，惠妮休斯頓高中畢業後先是成為雜誌模特兒，邊在夜店駐唱邊自行創作製作唱片，直到1983年，Arista唱片公司的經紀人Gerry Griffith在紐約夜店看了惠妮的表演，馬上請公司總裁Clive Davis到場鑑定，隨後給了惠妮休斯頓一紙全球合約，但沒讓她馬上出道，而是慎重地打造她的首張個人唱片，用心換得惠妮一炮而紅，在1980年代，美國演藝圈對於黑人仍有些歧視，惠妮休斯頓是除了麥可傑克森之外，少數能在MTV電視台獲得大量播放機惠的黑人歌手，也被選為20世紀全球百大最具魅力的黑人女性之一。

惠妮休斯頓嫁給樂壇壞小子巴比布朗後，被家暴又沾酒染毒，人生全毀。(中時資料照片)

而惠妮休斯頓在樂壇的不敗成績，被一段愛錯人的爛婚姻毀壞殆盡，1992年事業達到頂峰的她，嫁給了小6歲的樂壇壞小子巴比布朗，同年惠妮休斯頓進軍好萊塢，演出經典電影《終極保鑣》、發行經典金曲〈I Will Always Love You〉。

從工作部份來看，惠妮可謂順風順水，但私底下她卻相當悲慘，婚後完全被老公拖垮，還遭到家暴對待，惠妮罹患憂鬱症並染上毒癮、酒癮，不僅晃點演唱會、在鏡頭前傻笑爆睡，甚至連「生財工具」嗓子都弄壞，多次施展不出招牌高音，外界從追捧變成一面狂罵，惠妮的人生全方位地Down到谷底，但老東家Arista唱片不離不棄，再度給予支持與信任，2001年以43億台幣、6張專輯的條件簽下惠妮休斯頓，此前沒有任何人的簽約金高過她。

低潮之際，老東家Arista唱片拉了惠妮休斯頓一把，以最高價簽約金跟她簽下6張專輯的合約。(中時資料照片)

Arista唱片這份天價的希望點醒了天后，讓她終於勇敢誠實地面對人生，2002年，惠妮休斯頓在節目上坦承混用大麻、古柯鹼、酒精，但直到2006年她的母親帶著警察及法令上門，才迫使她勒戒，2007年天后終於擺脫家暴尪巴比，2年後人生翻新的惠妮，上歐普拉的節目吐實一切，只是事業跟嗓子已經無法挽救，她的唱片成績與名聲始終無法回到往日榮景。

2012年2月，惠妮休斯頓被人發現陳屍在美國比佛利山莊希爾頓飯店房間的浴缸裡，死因為混用酒精及處方用藥導致猝死，得年不過48歲，而她意外丟了性命之前，正在洽談新工作，可見對於未來還抱著期待在努力著，讓人更感到遺憾的是，她的愛女彷彿受到詛咒，步上母親吸毒後塵，在惠妮過世3年後，竟莫名死在浴缸裡，讓人不勝唏噓。

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(中時新聞網)