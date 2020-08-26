啟英高中勇奪全國熱舞賽冠軍二連霸。(呂筱蟬攝)

啟英高中表演藝術科參加今年度全國中等學校熱舞大賽，決賽擊敗全台19支隊伍勇奪冠軍，達成二連霸殊榮，學生辛勤苦練，有人全身是傷，也有人差點鬧家庭革命，最終迎來勝利果實，笑稱堅持夢想不讓自己後悔，往後還要征戰更多比賽拿更多冠軍。

學生組成隊伍「CYVS Black Jack」，由老師連國勝、范佐瑋領軍，以HipHop活潑奔放的風格融合各式舞風，呈現華麗的舞蹈技巧，在節奏強烈音樂，學生展現自信笑容沉浸其中拿下好成績。連國勝說，4月起帶領學生排練舞蹈，為了展現最後的一面，暑假期間周一到周日學生都到校練習，犧牲所有玩樂時間也不喊苦。

隊長盧品晴說，團隊成員彼此間感情很好，大家對於動作技巧等會互相溝通指導，最辛苦的地方就是長時間練習，有人身體負荷不了，起水泡、抽筋事小，還有人事肌肉拉傷、膝蓋舊傷復發等。

副隊長程若琳也說，為了配合團隊練習時間連假日也不休息，甚至與家長發生爭執，最後拿到冠軍獎盃帶回家，獲得家人認可自己也覺得辛苦總算值得了。另一舞者鍾詠淨則是在決賽前脖子發炎，緊急由老師帶去針灸復健，憑藉意志力撐下去，比賽當天仍卯足全力完美演出，贏得掌聲。

(中時 )