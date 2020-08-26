苗栗縣政府爭取客委會經費，打造客家文學花園，26日客委會主委楊長鎮（左二）聽取簡報、視察工程進度。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府爭取客委會經費，打造客家文學花園，將朝向「荒野花園」概念，結合不同客籍文學家的經典作品、詩詞，帶領遊客認識客庄風情與文化。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府爭取客委會經費，打造客家文學花園，將朝向「荒野花園」概念，結合不同客籍文學家的經典作品、詩詞，帶領遊客認識客庄風情與文化。（何冠嫻攝）

苗栗縣在公館鄉出磺坑打造客家文學花園，26日客委會主委楊長鎮視察工程進度，期許未來園區景觀結合不同客籍文學家的經典作品、詩詞，並以「荒野花園」概念，保留在地原始自然景致，帶領遊客認識客庄風情與文化。

苗栗縣政府爭取客委會經費，打造客家文學花園，用地約18.5公頃，分3期興建，第1期工程投入3440萬元設置停車場、廣場、步道、植栽等，工程於去年中旬完工，接續執行2期工程投入8712萬元經費，進行水土保持基礎與遊客服務中心，預計11月完工。

楊長鎮指出，第3期工程將以景觀園藝為主，朝向台灣少見的「荒野花園」概念方向打造，顛覆過去大型花園多以人工化方式呈現，客家文學花園將成為典範，保留自然環境，並結合客家文本內容與情境表達文學精神，舉辦相關活動等，以新型態的方式，帶領遊客透過荒野花園認識客家文學。

縣府文化觀光局長林彥甫補充，針對第3期工程將先做好完善規畫，設計出具有苗栗特色與代表性的花園。楊長鎮說明，一般開發案多以景觀植栽配合建築本體，但客家文學花園則以建築配合在地景觀園藝，有鑑於荒野花園概念在台灣較無先例，因此需參考各國案例，並向專家請示建議，計畫須謹慎且詳細研擬設計。

楊長鎮表示，透過客家文學花園期以凸顯包含了富饒歷史遺跡與優美風景的牛鬥峽谷靈魂，並將作為浪漫台3線上，具規模性的住宿空間，讓遊客充分領略並體驗深度客庄旅遊。

(中時 )