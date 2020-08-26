弒母斷頭為何改判無罪？完整判決書今上線 16:592020/08/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林偉信翻拍司法院裁判書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高等法院20日將殺母砍頭的梁姓男子判決無罪引發爭議，包括法務部法醫研究所也有意見跟高院摃上，法官今天終於完成判決書校對，將完整判決理由上網，民眾都可以上網查詢點閱。 桃園地方法院將吸毒後精神喪失，弒母砍頭的梁男判處無期徒刑，但高院上周大逆轉改判無罪，法官說是因專家鑑定結果，但法醫所澄清，沒有對梁做精神鑑定，雙方口水戰多天後，高院創下司法紀錄，發表第2次的Q＆A釋疑。 (中時 ) #桃園 #弒母 #高院 #判決書 #精神鑑定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉毓蘭》社會安全網破洞越補越大 20:102020/08/25 觀點 靠虛偽遷戶籍投票當選 桃市八德區里長被判當選無效 12:092020/08/25 社會 9月起沒法用經典Facebook電腦版介面 用戶抱怨擾民 12:152020/08/26 科技 台灣人看大陸》我們苗族的祖先就是蚩尤（上） 16:202020/08/25 徵文 孫鵬、狄鶯發聲明 盼公正判決 力挺寶貝兒 12:152020/08/26 娛樂 被迫封批判王室百萬人社團 臉書槓上泰國政府 13:332020/08/25 國際 社會安全網破洞越補越大 04:102020/08/26 時論廣場 這對母女半夜溜出門…最愛忙著「翻垃圾」 4年戰果價值「7位數」網驚呆 12:442020/08/26 國際 TikTok已與微軟簽署「無約束力收購意向書」 11:362020/08/25 財經 搶子風波2／包翠英臉書合照洩情 男友正宮抓包兩人仍同居 08:052020/08/26 娛樂 社會熱門新聞 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 黃健庭貪汙無罪確定 幫助逃稅判刑2月定讞 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 墾丁小鋼砲超狂逆向超車法曝光 下一秒摔入草叢 網：太療癒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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