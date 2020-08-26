台灣高等法院20日將殺母砍頭的梁姓男子判決無罪引發爭議，包括法務部法醫研究所也有意見跟高院摃上，法官今天終於完成判決書校對，將完整判決理由上網，民眾都可以上網查詢點閱。

桃園地方法院將吸毒後精神喪失，弒母砍頭的梁男判處無期徒刑，但高院上周大逆轉改判無罪，法官說是因專家鑑定結果，但法醫所澄清，沒有對梁做精神鑑定，雙方口水戰多天後，高院創下司法紀錄，發表第2次的Q＆A釋疑。

(中時 )