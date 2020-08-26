財政部關務署表示，因海關通關系統設定錯誤，導致基隆關八里分關海運快遞貨物在8月21日（周五）下午4時至8月24日（周一）上午10時期間約5.8萬件海運快遞貨物必須以人工查驗方式辦理通關，大幅影響通關速度。

關務署強調，海關在24日緊急以人工介入更正系統，自8月26日（周三）上午9時起，所有受影響之海運快遞貨物已可正常通關，為避免類似情形再次發生，關務署要求風險管理單位研議電腦設定覆核及監控機制，並研議設置緊急通報措施。

我國自今年7月1日調整以進口人統一編號為計算免稅進口次數，避免有心人士規避進口稅費，關務署指出，近年來民眾消費習慣改變，海外網購盛行，每年進口包裹數量大幅增加，從2017年至2019年，數量就由3,800萬筆大增至6,400萬筆。

然而，海關發現常有業者申報價格不實，例如高價低報或是化整為零情況，像是民眾網購下單付款3千元，但「EZ WAY 易利委」APP推播報關資料總申報價格卻只有15元，海關將依法查核，嚴懲不法業者虛報及違章行為。

關務署呼籲，為維護國內合法業者公平競爭環境，海關以進口商銷貨物為查緝重點，持續透過金流、物流等多管道蒐集並分析資料，針對進口商銷貨物之高風險業者，加強查核並依法補稅，至於一般民眾合法進口貨物不受影響。

我國自今年5月16日實施未委任報關不受理申報機制，海關鼓勵民眾使用「EZ WAY 易利委」實名認證APP，以簡化取代原紙本委任作業，加速貨物通關，至未實名認證進口案件，海關將依法查核報關委任文件。

(工商 )