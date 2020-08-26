林鴻宇剛結束個人專場演出《小人物之星》與發行兩首原創單曲，今年加入華納音樂 WIN (Warner Influencers Network) 潛力新星計劃，在情人節發行個人全新單曲 〈其實你不能夠愛我〉，成為首位於此計劃中發表個人單曲的潛力新星。

華納音樂開啟 WIN (Warner Influencers Network) 潛力新星計劃，從台灣、泰國、到印尼，結合頻道經營、品牌包裝、內容策劃，欲扶持具社群潛力、有歌唱實力的音樂創作者，打造下一個發跡於網路的歌唱潛力新星。林鴻宇有超過 6 年的歌唱演出經驗，發行過3張個人單曲，參與 2016 年世新大學舍我盃，獲創作組冠軍，去年舉辦首場售票專場演出，吸引超過 350 位觀眾入場觀看，在音樂社群平台有著廣大粉絲支持。

今年情人節，林鴻宇推出全新創作單曲 〈其實你不能夠愛我〉，歌曲訴說一段既是知己又像家人的關係，林鴻宇用溫暖且肯定的聲線，配著無奈卻又滿足的詞句，在吉他編曲中，細細咀嚼著感情中這種帶點距離的美好存在，新歌已於 8月25日上架於各大音樂串流平台，華納音樂 WIN 潛力新星計劃持續招募具有音樂原創能力之音樂人，更多資訊可參考華納音樂台灣官方網站。

林鴻宇是華納音樂WIN的「潛力新星計畫」首位新聲。（華納提供）

林鴻宇是華納音樂WIN的「潛力新星計畫」首位新聲。（華納提供）

(中時 )