台中購物節進入倒數計時，由台中市經濟發展局指導、台中糕餅商業同業公會主辦的「夏天風、餅清香─糕餅夏夜文化祭」8月29日下午2點半起連續兩天在台中市市民廣場強力登場，民眾可以衝最後一波提前預購中秋月餅、還可抽大獎，有機會入主豪宅。

有別於以往的展銷活動，糕餅夏夜文化祭不僅賣糕餅，更賣糕餅文化，由於活動發想源於語台語老歌「四季紅」一曲中對於夏季的描述，專業團隊特別以此為發想製作出一支台語宣傳影片，以台語唸歌穿場，搭配活潑輕快的樂音，並將與台中糕餅素有淵源的「餅窟」豐原、中區第二市場、湖心亭、大甲鎮瀾宮、南屯老街等地區設計為夏日男女情愛的踩踏點，談情說愛的兩人宛如餅和餡緊緊相依偎，在夏日的夜晚，讓糕餅文化充滿了愉悅的氛圍。

而以台中餅的故鄉為出發點設計出的六款「台中糕餅文化盒」也將在活動現場做為推廣品，搭配促銷方案，而為營造氛圍，活動晚會特別邀請曾獲得紅點大獎台中在地樂團－－微笑唸歌團與彰師大EMBA音樂社，以月琴配唸歌、薩克斯風、爵士等演出，讓民眾在暑假的尾聲，享受一個充滿復古情懷的夏日夜晚。

(中時 )