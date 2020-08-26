警方在南投游嫌車上，當場起出槍彈及毒品等證物。（警方提供）

警方取出游、龍2嫌所持有的大批改造槍械。（警方提供）

刑事局中打破獲游姓、龍姓男子涉及多起槍砲、恐嚇取財、妨害自由案。警方調查發現，游、龍兩人有多項前科，游嫌還涉殺人、擄人勒贖等重大刑案，行徑十分囂張；19日落網後，還自誇「他跟張錫銘一起關過」，游、龍被查獲的改造長、短槍共有18把，兩人同遭檢方聲押獲准。

警方表示，40歲綽號「阿不拉」的游姓男子，今年5月被檢警查緝到案，查獲2把改造手槍，同月16日獲法院裁定交保；24日就在臉書打卡，透露自己的行蹤在墾丁。游打完卡後，29日就夥同36歲的龍男，涉嫌持槍擄走台中李姓商人，恐嚇取財100萬餘元，所幸李商趁隙逃逸未遂。

游嫌犯案後，竟在6月8日更換臉書大頭照，還寫下「哥帥的不是外表、帥的是心」，絲毫不畏檢警查緝。游、龍2嫌又在7月27日在彰化員林策劃黑吃黑，欲藉毒品交易擄人恐嚇取財；因其中1名涉案劉姓毒犯，被彰化檢警監控前往查緝時劉落網，游、龍2人就趁機棄車逃逸。

警方指出，檢警當時在車內查獲1把長槍、4把手槍、手銬、束帶等贓證物。專案小組19日到南投前往抓人時，當場又查獲2把改造手槍；游、龍二嫌除中打、彰化警方查獲的9把改造槍支外，龍也在今年6月間，被中市第四警分局查獲4把改造長槍、5把改造手槍，兩人共涉嫌持有18把改造槍支。

警方透露，游嫌落網後不改囂張本色，自誇服刑時曾跟槍擊要犯張錫銘一起關過，還撂下狠話說「下次再看到警察就拚命」；游、龍2嫌因涉及恐嚇取財、妨害自由、毒品、槍砲等罪嫌，遭彰化地檢署聲押獲准，檢警正擴大偵辦2人是否另涉其他刑案。

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(中時 )