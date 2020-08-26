為了超速連命都不要！墾丁後灣路段於24日下午傳出一台小鋼砲為求快，竟逆向超車，而對向車道駛來另一台銀色轎車，他隨即返回原車道，但卻因閃避不及，先是撞上前方的墨綠色自小客車，下一秒便整輛車摔入草叢內，消失在眼前，三寶行徑簡直嚇壞用路人。

臉書粉專《黑色豪門企業》昨(25日)PO出一段行車錄器，影片可見一台黑色小鋼砲逆向超車，但對向一台銀色轎車迎面駛來，他隨即返回原車道，未料竟直直撞前方墨綠色轎車車尾，這一撞力道極大竟把墨綠色轎車撞到了路肩。小鋼砲本人則直衝草叢，消失在畫面中。

所幸被撞上的墨綠色轎車不久後便穩住方向盤，向前行駛幾公尺便停下。而據《ETtoday新聞雲》報導，這台黑色小鋼砲衝入草叢後因撞擊力道極大，不只安全氣囊爆開，汽車輪胎框還因受撞擊而四散草叢，所幸並無人傷亡。警方則依法對駕駛開單告發，並呼籲駕駛人遵守交通規則，避免發生意外事故。

此影片被發在臉書後，許多網友紛紛留言痛罵駕駛超車的行為：「夕鶴」、「又一個彎道硬要超....來害人的」、「真的是趕著去死」、「喜歡亂超車的後果」、「所以那邊下去是...？」、「太調皮了吧？」、「療癒」、「系嘞開殺小」、「白爛駕駛」、「瞬間到家」、「樹叢有近路嗎？」、「極速領域中的捷徑？」、「七月了，走捷徑提前回家？」、「七天後回家」。

(中時新聞網)