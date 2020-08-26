基隆各級學校開學強制量體溫、不強制戴口罩。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新學期即將開始，基隆市教育處近日盤點各校口罩、酒精等資源，也於26日配發防疫物資給各級學校領回，讓學校能夠安心防疫，目前各校物資量充足，設備也都有定期維護堪用，要求各級學校在開學後仍加強防疫，教育處也指出，新學期各校不強制戴口罩，但每天都必須落實出入校園量測體溫，家長接送、送餐等配合防疫仍要在校外進行，其中，小一新生及幼兒新生家長入校，都必須採「實名制」，並佩帶口罩。

教育處處長林祝里表示，基隆市校園防疫工作相當確實，讓學生能夠安心到校上課，家長能夠放心把小孩送到學校，她強調，未來面對疫情加強學生、家長及教職員的衛教宣導，落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，保持防疫社交距離及良好通風的教學環境，並鼓勵各校多利用智慧數位設備代替群聚會議等場合。

林祝里指出，若各校有物資不足之處，將視情況進行再配發，確保每校有1／4學生數的口罩、班班500ml 75％酒精的安全存量。同時也爭取中央預算及市府經費，完成補助500人以上共15間學校裝置紅外線熱顯像儀，讓學生更安全快速上學。

林祝里除要求全體師生配合防疫新生活外，更指出，各校及家長除了目前的防疫規定外，若中央有任何新的措施，市府將第一時間通知，此外，戴口罩的時機請依照中央流行疫情指揮中心規定配戴，大眾運輸、人潮擁擠及密閉空間等八大場所務必配戴口罩，如發現孩子發燒或有呼吸道症狀，請落實生病不上課，保護自己也保護他人。

(中時 )