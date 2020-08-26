每年9月是教師專屬的月份，為了感謝教師的辛勞，北市教育局特別舉辦「敬師月優良教師頒獎典禮」，結合百貨公司及各界企業團體商家，提供北市教師專屬的優惠；另外，今年共有55位優良教師獲獎，其中，也特地安排1位新住民學生上台獻花並表達對教師的感激，場面相當感人。

優良教師頒獎典禮，今年共55位優良教師，活動現場也邀請1位新住民學生，藉此機會上台表達對教師的無盡感激，今年就讀惇敘工商2年級的學生戴富育，在小學5年級時自越南返台，完全不會中文情況下，面臨極大的挑戰，所幸在大直國小教務主任張勝順所率領的團隊持續幫助下，不僅在語言能力上有進步，也更能適應、融入台灣的校園生活。

戴富育說，印象最深刻的是能在學校的母親節活動上擔任主持人，贏得滿堂喝采，如今已是高中2年級學生，仍感念小學時給予極大關懷與支持的老師，讓他在遇到困難時依舊能堅持前行。

張勝順說，自己小時候也是個問題學生，常在學校打架，讓老師相當頭疼，但所幸在國小和國2的導師沒有放棄自己，才能有今天的成就，否則可能變成壞孩子，也因2位導師的影響，長大後才會朝教育的方向前進，進入北教大。

張勝順還說，從大學實習就喜歡到偏鄉服務教學，現在從事行政工作，不用教學，但仍會要求學校安排教課，教學是動力的來源，非常喜歡與學生互動。

北市教育局表示，感謝教師的教育熱忱，特別推出台北揪i敬師優惠專刊，結合新光三越、微風集團、遠東百貨、101購物中心及誠品集團等5大百貨公司，提供教師多項消費特惠價格、免費會員升級、點數兌換及免費獨家好禮。

(中時 )