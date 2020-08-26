前高雄市長韓國瑜遭罷免後，鮮少出席公開場合。最近有傳聞指出他2022年可能會出馬參選六都首長，且可能是以桃園為目標，日前桃園市議員王浩宇也說，如果韓國瑜還有政治夢，桃園市是唯一選擇。對此，與韓國瑜相交多年的前立委陳學聖表示，他沒聽韓國瑜本人說要到桃園參選。

早在韓國瑜遭罷免後，就傳出韓國瑜可能在2022年出來參選六都首長的消息，且可能會選在台北或是桃園。其中，資深媒體人韋安、時事評論員人渣文本周偉航和王浩宇等人都曾分析，韓國瑜可能出馬參選桃園市長，而王浩宇日前更再度於臉書發文分析韓國瑜到桃園參選的可能性。

不過，與韓國瑜交情深厚的陳學聖25日接受《放言》訪問時回答，沒有聽韓國瑜說過他打算參選桃園市長，並指出現在韓只想好好陪陪家人。

陳學聖也把相關新聞內容放上臉書，並表示「誰選桃園市長？」吸引不少網友留言討論，網友們表示，「我比較期待王大不分區議座被罷免」、「邱議長也在準備選市長」、「鄭運鵬應該選不上吧」、「誰選有差嗎？不都一樣」。

(中時新聞網)