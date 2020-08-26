紙風車有長達14年的下鄉巡演經驗，過去演出場地以各地校園為主，去年和交通部合作，演出場地除了校園，還有廟口、夜市、公園等地方景點，今年將再延續，參與的團隊還包括唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、打狗亂歌團、台灣特技團和即將成真火舞團。（鄭任南攝）

即將成真火舞團也參與紙風車巡演全台陣容。（鄭任南攝）

歷經火吻，紙風車劇團再出發，9月初起將造訪全台16座小鎮，搬演4部代表作《雞城故事》、《武松打虎》、《番薯森林奇遇記》和《巫頂環遊世界》，團長任建誠表示，這些都是老觀眾愛看的作品，「但遭逢火劫之後，這次每部作品的道具布景，都是全新亮相，用全新面貌和觀眾見面。」

任建誠表示，燒掉的道具布景，有些有留底稿，有些沒有，只能看過去的演出紀錄重新訂製，「這次遇上重大變故，每一齣舊作，都要更精進，不只是重建，而是要比以前做得更好，更有創意，一切都要更提升。」

任建誠表示，火災過後，各縣市政府都非常熱心，提供可行的倉庫場地，目前都還在評估中，現在八里火災現場也將清理完畢，和房東之間的賠償，仍在協商中，「劇團也先在原址附近，暫時租了一間倉庫放置劇組道具相關用品。我們有先跟高雄銀行貸款，先撐著，慢慢把道具、製作費賺回來。」

2020上半年，紙風車和其他表演團隊一樣，經歷疫情考驗，6月初倉儲工廠遭逢火劫。經過這些事，目前紙風車位於台北市的辦公室，2樓排練場旁的休息室，搬走了原本的沙發和茶几，換上兩大張長桌，方便更多位演員可以一起工作和休息。任建誠表示，「只有行動能解決問題。」風車持續向前走著。

紙風車有長達14年的下鄉巡演經驗，過去演出場地以各地校園為主，去年和交通部合作，演出場地除了校園，還有廟口、夜市、公園等地方景點，今年將再延續，參與的團隊還包括唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、打狗亂歌團、台灣特技團和即將成真火舞團。

任建誠表示，以往下鄉巡演，是把重心放在當地的小朋友，「這次和地方小鎮的合作，則是思考如何鼓勵民眾環島觀光和看戲。」演出將於9月5日開始持續到12月20日，首場演出場地在雲林古坑綠色隧道中央草坪。

(中時 )