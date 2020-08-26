警方將劉翁帶回警所安置休息，通知家屬同時提供水給老翁喝，讓這場虛驚平安落幕。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

中颱「巴威」颱風尾引進西南風，造成高雄豪雨狂炸，84歲劉姓老翁於25日深夜獨自前往高雄市杉林區釣魚，因離家10多小時未返家，家屬向警方報案協尋，員警找尋多時，26日凌晨終於在山頂工寮發現虛弱的劉翁，化解危機。

高雄市美濃區一名84歲劉姓老翁25日深夜獨自外出到杉林區釣魚，家屬見老翁遲遲未返家，由於山區連日下雨，擔心老翁遭遇不測，趕緊向警方報案請求協尋。

員警尋找近40分，在往內寮山頂途中轉彎處，發現有一輛自小客車卡在溪溝上，前輪已懸空車輛，隨時有可能翻覆墜落2層樓高的溪谷，危急情境險象環生，下車察看後卻未見人影，於是開始往山上找尋。

警方找尋多時，大約於26日凌晨2時，終於在山頂上發現劉姓老翁虛弱的坐在工寮外，平安將他帶下山。

劉姓老翁表示，25日首次前往杉林地區釣魚，由於對當地環境不熟悉，經路人帶路後，行車途中卻不小心整輛車卡在溪溝上動彈不得，後又經人引導往山頂走去，最後實在走不動，才在工寮外休息並等待救援。

劉翁被帶回警所安置休息，警方通知家屬同時提供泡麵給老翁進食，隨後劉姓老翁的兒子趕到警所將父親接回家，讓這場虛驚平安落幕。

(中時 )