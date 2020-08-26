美國女星貝拉·索恩(Bella Thorne)個性豪放火辣，上週三開設月費成員制的的網站，並在其中販賣各人性感辣照及影片，甚至有不少「18禁」的內容吸引大批網友訂閱，她在受訪時還大方透露一週就能賺進大把鈔票。

Bella過去曾以迪士尼影集《舞動青春》而聞名，陸續演出電影《亞歷山大衰到家》及《恐龍尤物》中飾演高中生，清純甜美的形象深植人心也讓她火速竄紅。

但隨著年紀逐漸增長，今年22歲的她已顛覆過去清純形象，經常在IG上曬出性感辣照，展現前凸後翹的好身材，令不少喜愛《舞》劇的觀眾直呼「崩壞了」，但也因此成功轉型成為男性們心中的性感女神。

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而不久前，Bella才在個人社群媒體上曬出「性感上空照」與男友大方放閃引來網友熱烈討論，上周三她宣布成立「粉絲專屬」的會員制網站，一個月的月費為20元美金(約台幣587元)，裡面除了販售她的辣照與健身影片、音樂人士撥歌外，還有不少「限制級」內容，吸引大批粉絲加入，她在受訪時透露光一週便狂賺200萬美金(約台幣5872萬)，她之後還希望將這些內容或過程拍成電影，徹底顛覆乖乖女印象。

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(中時新聞網)