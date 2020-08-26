近年來雙北百貨商場接二連三的開幕，從一級戰區信義計畫區，到北市蛋白區的南港區、內湖區以及新北市的主要都會區，都有百貨商場陸續插旗進駐，近3年新開幕的百貨商場就高達7家，而未來預計開幕的也有4家，戰況相當激烈。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，近年來網路購物崛起，實體店面體驗式經濟當道，而百貨商場將美食餐飲、親子設施及休閒娛樂等不同體驗模式融入商場，讓消費者在商場內滿足各式需求，增加消費者前往商場的意願及依賴度，使百貨商場逐漸成為生活中不可或缺的一環，進而成為區域生活機能的指標，並帶給周邊房價一股支撐力道。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計2020上半年雙北市百貨商場周邊800公尺範為內住宅平均單價與交易量，其中平均單價最高為北市信義計畫區周邊住宅，平均單價為每坪93.8萬。謝志傑說明，信義計畫區為台北市的精華地帶，區內共有14家百貨公司，是台灣百貨公司的聖地，每家都有各自的特色及吸引的客群，且預計今年年底還要新開一家Taipei Sky Tower，相當令人期待。而區內除了百貨公司外，還有部分住宅區，在地理位置、生活機能及生活環境等支撐下，許多豪宅都坐落於此，使此區單價突破9字頭。

而周邊住宅平均單價次高的百貨商場則為中山區的ATT 4 recharge，平均單價每坪72.7萬元。謝志傑表示，ATT 4 recharge位於大直重劃區中，周邊也有開業十餘年的美麗華百樂園，以及美福、萬豪等五星級飯店，再加上淡水河岸邊的豪宅，拉高了當地的住宅行情。另一方面，內湖科技園區的就業人口也是當地房市的重要支撐，尤其大直的生活機能良好，是許多內科就業民眾的購屋熱門地區。

表、2020上半年雙北市百貨商場周邊住宅交易價量

另從交易量來看，CITYLINK內湖店為周邊住宅交易量最多的百貨商場，今年上半年交易量達148件。謝志傑說明，CITYLINK內湖店是與捷運內湖站的聯開共構案，具有捷運與商場的誘因，再加上原本就是日湖商圈，為內湖較早期開發的區域，商業機能十分活絡。此外，周邊住宅種類也相當多元，從住宅大樓至公寓都有可供選擇的物件，5字頭的房價就能擁有便利的交通及生活機能，可以說是相當實惠。

新北市周邊住宅交易量最多的百貨商場則是8月剛開幕的宏匯廣場，擁有三萬坪的空間，是新北市難得的大型百貨。謝志傑表示，宏匯廣場位於新莊區新莊副都心內，除了宏匯廣場外，周邊還有2個BOT案正在開發，一次滿足百貨、飯店及辦公三大設施，相當具有發展前景。而新莊副都心也是建商推案的熱門地區，許多知名建商都有在此推案，在建設利多的加持下，近期房市交易也相當熱絡。

而周邊住宅單價最親民的則是位於淡水的美麗新廣場，平均單價為每坪19.9萬元。謝志傑說明，美麗新廣場位於淡海新市鎮中，由於距離台北市中心較遠，因此房價也相對親民。不過，在未來淡北道路及淡江大橋完成後，交通應會有所改善。而現階段的房價，相當適合資金較不充裕的首購族及小資族前來購屋。

最後，謝志傑補充，居住於百貨商場周邊雖生活機能良好，夏天也多一個消暑的地點，但要注意的是，假日百貨商場人潮多的時候，恐會造成周邊交通壅塞，建議民眾購買周邊住宅時，可以多多觀察周邊交通條件，才能享受到百貨公司帶來的便利，又不受交通所困擾。

(中時新聞網)