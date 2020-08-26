德國執政聯盟周二同意再投入100億歐元，展延為了緩解新冠肺炎疫情衝擊而實施的紓困措施，其中包括將延長短工時工作機制，並暫停破產規定等。

德國第二季經濟創下史上最嚴竣的萎縮，政府正試圖盡一切可能減緩疫情衝擊，以免影響在2021年秋季大選前的執政聲勢。

德國基督教民主聯盟（CDU）黨魁凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）與中間偏左執政盟友社會民主黨，在經過約7個小時的協商後表示：「新冠肺炎疫情仍是一個現實與挑戰，今天我們已經達成協議，將延長對處理疫情有效且重要的措施」。相關決定包括原定於2021年3月到期的短期工作補貼將延長至明年底，以及提供中小型企業的臨時援助方案將延長至今年底。

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）此前接受德國公共電視台ZDF訪問時表示，明年延長紓困措施的支出最高達100億美元。現在的目標是穩定經濟，事實上我們的動作又快又大，使德國經濟比其他國家更順利度過這場危機。

(時報資訊)