買氣弱，國內紅玉粉及黃豆粉現貨價持平，業者表示，美國芝加哥玉米期價連三漲，但國內買氣弱，無法同步走揚，今日紅玉粉及黃豆粉飼料行情維持平盤。

一位分析師指出，因為玉米作物狀況惡化，玉米優良率的降幅超過預期，而且近一周的高溫乾燥天氣，玉米作物狀況恐進一步下滑。據美國農業部周一發佈的作物顯示，截至8月23日，美國玉米優良率為64%，低於一周前的69%，因受近日的超強風暴嚴重破壞，而艾奧瓦州玉米優良率只有50%，比一周前下滑9%。

美國農業部指出，美國私人出口商向中國銷售了40.8萬噸玉米，向日本銷售了10萬噸玉米，均在2020/21年度交貨。巴西農業部下屬的國家商品供應總局CONAB預計2020/21年度巴西玉米產量為1.129億噸，同比增加12%，因為播種面積增加。

周二芝加哥9月玉米收漲9美分，報340.75美分，9月大豆漲14美分，報913.75美分；今日(8/26)國內紅玉米每公斤報6.45元，黃豆粉每公斤報11.8元。(商品行情網)

(時報資訊)