《港股》陸股走弱 恆指近收平 16:482020/08/26 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股標普500指數與那斯達克指數再創盤中與收盤歷史新高、美國疫情出現降溫跡象，以及美中貿易緊張局勢減緩，但受到大陸股市走弱拖累，周三香港股市幾近收平，終場恆生指數收漲0.02%，為25491.79點。國企股(H股)收漲0.08%，為10300.36點。 科技股勁揚，為大盤帶來支撐，騰訊收漲1.29%，小米漲5.74%。阿里巴巴漲4.16%，市值突破6兆港元，京東收漲5.97%，市值一度突破1兆港元。恒生科技指數收漲0.72%，為7275點。 (時報資訊) #收漲 #走弱 #近收平 #港元 #陸股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》恆指微漲 螞蟻金服提交上市申請 10:342020/08/26 財經 中概股掀回歸潮 百勝中國最快9月在港掛牌 04:102020/08/26 全球財經 美國科技股領風騷 基金績效佳 04:102020/08/26 投資理財 原物料股基金績效差異大 能源基金敬陪末座 04:102020/08/26 投資理財 科技股基金 可定期定額布局 04:102020/08/26 投資理財 中信投信：美成長股相對看好 04:102020/08/26 產業特刊 《商情》美元走軟 支撐LME期鋅漲1.5％ 10:002020/08/26 財經 櫃買站季線 中小股強勢 04:102020/08/26 財經要聞 蘋果神救援 台股收復失土 04:102020/08/26 財經要聞 《商情》運價續升 BDI指數漲近2％ 10:002020/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 美國還是擋不住 美普思核心晶片技術流入陸企 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 從家庭主婦到接掌千億集團 嚴陳莉蓮帶領裕隆驚渡暴風雨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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