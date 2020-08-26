隔夜美股標普500指數與那斯達克指數再創盤中與收盤歷史新高、美國疫情出現降溫跡象，以及美中貿易緊張局勢減緩，但受到大陸股市走弱拖累，周三香港股市幾近收平，終場恆生指數收漲0.02%，為25491.79點。國企股(H股)收漲0.08%，為10300.36點。

科技股勁揚，為大盤帶來支撐，騰訊收漲1.29%，小米漲5.74%。阿里巴巴漲4.16%，市值突破6兆港元，京東收漲5.97%，市值一度突破1兆港元。恒生科技指數收漲0.72%，為7275點。

(時報資訊)