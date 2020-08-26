田尾鄉長林守政(右3)說，田尾鄉「拜圳頭」已經傳承許久，不管如何民眾都是抱著感恩的心，來答謝上天與八堡圳為地方帶來的助益，也能聯絡彼此情感。(吳建輝攝)

邱垂和說，事實上「拜圳頭」在他爸爸當村長的時候就有了，最早可追逤到民國前14年，少說也有120年以上的歷史。(吳建輝攝)

彰化八堡圳是田尾鄉內主要的農田灌溉溝圳，當地居民每年都會在農曆7月8日舉行「拜圳頭」儀式，準備肉粽、牲禮、鮮花等供品來感謝八堡圳整年帶來豐沛水源，但其實祭典原因眾說紛紜，田尾鄉長林守政表示，有人說是紀念87水災罹難者，也有說是為答謝國姓爺，現在唯一能確定的是百姓敬畏上天及祈求平安的心，是千真萬確的。

八堡圳是國內最古老的埤圳之一，其灌溉面積超過2分之1個彰化，是彰化重要的水利工程，而彰化田尾為花卉重鎮，同樣仰賴八堡圳灌溉當地植栽，每年田尾鄉新生村、南鎮村等有八堡圳流經的村莊，都會舉辦「拜圳頭」儀式，來祈求感謝八堡圳，能持續為村民帶來豐沛水源。

而拜圳頭儀式傳說眾說紛紜，有人是某年水災祈求國姓爺幫忙，為答謝才舉辦、也有一說是1959年八七水災重創台灣，八堡圳上游的罹難者沿著溝圳流到田尾，因此才舉行拜圳頭，來緬懷當時的罹難者。

現年83歲的地方耆老邱垂和說，事實上「拜圳頭」在他爸爸當村長的時候就有了，最早可追逤到民國前14年，中國歷史上每逢「戊戌年」總會發生一些大事，田尾八堡圳也沒逃過，當時發生嚴重崩塌，重建後先人為祈求平安，開始舉辦拜圳頭儀式，說也神奇，往後就沒再發生過崩塌。

田尾鄉長林守政說，田尾鄉「拜圳頭」已經傳承許久，在地方耆老的解說下，也對拜圳頭由來有一點認識，但不管如何民眾都是抱著感恩的心，來答謝上天與八堡圳為地方帶來的助益，也能聯絡彼此情感，民眾也不要做過多聯想，抱持謙卑與感恩的心，一起為地方祈福。

(中時 )