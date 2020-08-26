全球智慧穿戴裝置領導品牌Garmin己經在運動休閒領域站穩龍頭寶座，連蘋果都難撼動其地位。Garmin今天再宣布推出全新Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，以美國軍規標準MIL-STD-810G打造的Instinct本我系列GPS智慧腕錶為原型，融入故事中最具代表的EVA初號機碇真嗣的紫綠配色、貳號機明日香的紅黃撞色、以及特務機關NERV特有的戰鬥服灰紅配色，並在錶面上刻有EVA特有的蜂巢式警報，啟動高科技與復古未來主義的激情碰撞，搭配三款具有手繪機體細節的限定收藏盒，眾多元素細節堆砌，同步率400%，完整重現動漫經典。

Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版初號機、貳號機、NERV全台限量每款各200只，將於9月11日正式開賣。

Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，依據美國軍規標準 MIL-STD-810G 打造，錶殼以強化纖維聚合物組成，通過堅固、耐用、落下衝擊、耐高低溫極端環境、抗腐蝕等嚴格測試，防水等級更高達水下100米標準，顯示螢幕由強化康寧玻璃保護，防刮且在強烈太陽光下仍能清楚辨識螢幕畫面。

滑雪、游泳、跑步、自行車、登山健行、划船、肌力訓練等運動模式全面支援，搭載 GPS、GLONASS、Galileo 全球衛星導航系統，智慧手錶模式下更可達14天電力續航，讓錶主盡情探險不間斷，無論身處何種戶外環境皆能自動校時以及精準定位。

配有腕式光學心率偵測，壓力偵測隨時監測壓力指數，隨時了解活動數和身體狀態。延續Garmin血統，透過24小時全方位偵測，掌握自身最佳體能狀態，使錶主能自由無拘束地勇闖各種未知，驅動血液中的無限本能。Garmin第二季財報表現亮麗，毛利率達59%。

(時報資訊)