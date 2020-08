View this post on Instagram

最近一樣正常工作,但有立即影響心臟的危險因子我都會避開,剩下的最重要就是按時服藥、保持好心情,盡量作息正常⋯大家不要太擔心我,我還是那個笑口常開、自嘲幽默的何媽⋯我認為所有事情的發生都是個禮物,現在的我只求多點時間跟親愛的女兒相處,身邊能有愛我的朋友陪伴。這樣就很滿足了。 #東森購物 #愛可以戰勝一切 #selflove #selfcare