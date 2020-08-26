43歲何妤玟在4月閃電宣布離婚，恢復單身的她，日前在節目上大方告白，不少人都替何妤玟感到開心，不過何妤玟事後則在網表示，目前生活是工作和帶孩子「現階段的我『愛自己』還是最重要的」，而何妤玟深夜則在IG限時動態感性PO文「放過自己 放下過去」。

何妤玟IG限時動態全文。（圖／取材自何妤玟Instagram）

恢復單身的何妤玟感情動態備受矚目，而她今（26日）深夜則在IG限時動態發文「放過自己 放下過去 才是世界上最好的放生」，感慨文字不免引發外界擔心。

其實何妤玟日前才傳出她心臟不舒服就醫，事後何妤玟也發文報平安，表示自己「按時服藥、保持好心情，盡量作息正常...大家不要太擔心我，我還是那個笑口常開、自嘲幽默的何媽」，何妤玟只希望她能有更多時間陪女兒。

何妤玟發文引發不少網友留言關心，有粉絲呼籲她要少熬夜，對此，何妤玟則表示自己盡量作息穩定「但因為我工作型態不能太早睡，昨天今天都工作到半夜ㄚ，醫生說只要睡飽睡夠固定其實就還好」。

同時，還有網友留言「不要給你加油，有脾氣就發出來！」還釣出何妤玟回應：「謝謝 今天有在家大叫幾聲 覺得蠻爽呀！！」

(中時新聞網)