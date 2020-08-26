瑞典公共衛生局今天指控，中國大陸製的新冠病毒篩檢試劑有瑕疵，造成3700人出現病毒檢測陽性，出問題的病毒檢測試劑是由大陸華大基因公司(BGI Genomics)生產，該公司產制的試劑早已在全球各地流通。

《路透》報導，該公司的試劑無法判別極低量病毒與陰性的檢測結果，甚至出現偽陽性反應。瑞典公共衛生署微生物部門負責人威瑟爾(Karin Tegmark Wisell)表示，產製試劑的供應商必須調整其試劑，因為此型測試套件已廣泛出口到其他國家，她表示無法提供更多有關試劑檢測的細節。

報導說，華大基因新冠病毒檢測試劑盒在3月份獲得美國當局緊急使用授權，5月也獲得世界衛生組織(WTO)列入緊急使用清單。

《法新社》指出，此款試劑在3月到8月期間對大量居家隔離的民眾進行檢測，被誤診的民眾將在近期收到通知，官方也將調整公告確診人數。

報導指出，華大基因新冠病毒試劑的問題是分別由兩個實驗室在例行品質檢查時發現，並已將關檢測結果通報世界衛生組織。

瑞典政府今天表示，迄今累計新冠肺炎有8萬6891人確診、5814人病亡。

(中時新聞網)