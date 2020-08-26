印尼南蘇拉威西省Panggala社區一年一度的掃墓儀式「Ma’Nene」於8月登場，當地原住民會從墳墓中挖出祖先的木乃伊，好好為祖先的屍體、棺材打理一遍，為祖先換上新衣、添飾品，甚至讓祖先吸上一根菸，值得注意的是，這些木乃伊保存得相當完好，肌肉紋理、毛髮都清晰可見。

印尼南蘇拉威西省托拉雅人的掃墓儀式。影片恐有衝擊畫面，請慎入。

印尼南蘇拉威西省托拉雅人的喪葬儀式。影片恐有衝擊畫面，請慎入。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，印尼南蘇拉威西省北托拉查縣的Panggala社區每年8月都會進行名為「Ma’Nene」的掃墓儀式，這是當地信奉基督新教為主的托拉雅人（Toraja）的特殊儀式。

托拉雅人會從墳墓中挖出已經變成木乃伊的祖先、親人遺體，為親人的遺體、棺材好好打理一番，以防止遺體腐化，同時，他們也會為親人換上新衣，讓有菸癮的親人哈上一根菸，甚至和遺體互動、說話、擁抱，就好像親人還在世一樣。在重新下葬之前，他們會為遺體額外添上手錶、戒指、眼鏡等禮物。

印尼托拉雅族人每年掃墓會重新將祖先遺體從墳墓中挖出，為祖先打理一番，甚至讓對方吸口菸。（圖／TPG、達志影像）

值得注意的是，這些遺體保存完好，出土時頭上的毛髮、鬍鬚都清晰可見，手臂上的皮膚、肌肉紋理也相當清楚。

印尼南蘇拉威西省Panggala社區一年一度的掃墓儀式「Ma’Nene」於8月登場，當地原住民會從墳墓中挖出祖先的木乃伊，好好為祖先的屍體、棺材打理一遍，為祖先換上新衣、添飾品，這些木乃伊保存得相當完好，肌肉紋理、毛髮都清晰可見。（圖／TPG、達志影像）

報導指出，即便托拉雅人主要信奉基督新教，不過對死亡的重視已經深植在他們的文化之中，他們將死亡視為一生中最重要大事，甚至比結婚、生子還重要，從葬禮到掃墓，都有相當特別的儀式。

當親人過世，托拉雅人會將遺體保存在家中數月、甚至數年，這段時間他們認為親人只是「病了」，並未死亡。之後，族人會不惜負債為親人舉行盛大、隆重的葬禮。托拉雅人將每年掃墓、為祖先打理視為第2次葬禮。

印尼托拉雅人將掃墓視為替祖先舉行的第2次葬禮。（圖／TPG、達志影像）

印尼全國原住民社區聯盟（National Alliance of Indigenous Communities）托拉雅分支主席Eric Crystal Rante Allo表示，托拉雅人相信，親人過世後，他們的精神仍與他們同在、存在生活中，持續照看、守護在世的親人。

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(中時新聞網)