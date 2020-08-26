繼vivo宣布在台推出X50以及X50 Pro 5G手機，並且邀請張鈞甯擔任代言人後，realme也將在台開賣5G手機realme X50 Pro，帶給消費者更多5G手機新選擇。

realme X50 Pro 5G機身採用金屬中框，提供青苔和紅鏽兩種配色，螢幕表面和機身後蓋採用AG工藝的3D第五代康寧大猩猩玻璃。realmeX50 Pro 5G支援SA/NSA雙模5G及國際5G網路主流頻段，包括n1、n3、n41、n78和n79；並以特有Smart 5G技術，智慧判斷網路需求，進行4G/5G無感切換，透過頻寬和電量智慧化分配，使電池功耗減少30%，也支援Wi-Fi 6。

realme X50 Pro 5G搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G處理器， 配置Adreno 650 GPU，相較Snapdragon 855，CPU和GPU性能同時提升25%，AI處理能力較上一代快2倍；首批採用LPDDR5運行記憶體，相對LPDDR4X，速度提升29%，功耗降低20%；全系UFS 3.0+Turbo Write+HPB，速度提升80%，功耗降低20%，在台預計引進12GB+256GB版本，不支援microSD卡擴充。

realme X50 Pro 5G採用五重立體冰封散熱 Pro技術，由VC液冷銅板、多層立體石墨散熱片、散熱矽脂等多重散熱材料組成，其中VC液冷均熱銅板面積高達1821mm2，能夠100%覆蓋核心熱源，散熱能力更是大幅提升。搭載4200mAh雙電芯電池，搭配全新65W SuperDart超級閃充技術，支援亮螢幕充電，邊玩邊充，僅需35分鐘就能充滿。標配新一代 GaN 適配器。同時，realme X50 Pro 5G相容30W VOOC 4.0閃充和18W QC/PD快充。SuperDart超級閃充的不只是快，其具備過充保護、過壓保護與過流保護、過溫保護、極端情況保護和內置安全IC晶片等五重安全防護，讓閃充更為安心。

realme X50 Pro 5G採用比例20:9的6.44吋Samsung Super AMOLED螢幕，螢幕佔比達92%，支援HDR+、100% DCI-P3色域和陽光螢幕顯示，最高亮度達1000nits，峰值對比度 2000000:1。realme X50 Pro 5G搭載螢幕指紋辨識，採用匯頂新一代指紋解鎖方案，平均解鎖速度只要0.27秒。螢幕還擁有90Hz高刷新率，支援180Hz取樣速率，讓觸控反應更加靈敏。

realme X50 Pro 5G為前後超廣角6400萬鷹眼六鏡頭。前鏡頭為雙鏡頭配置，主鏡頭為3200萬 SONY IMX616感光元件，搭配f/2.5光圈；次鏡頭則為105°超廣角鏡頭，搭載800萬畫素與f/2.2大光圈。雙鏡頭皆支援HDR自拍與自拍超級夜景，並支援多模式影片錄製，包含超廣角、UIS超級防手震、美顏與即時景深。後鏡頭為6400萬鷹眼變焦四鏡頭組合，6400萬畫素f/1.8光圈鏡頭透過「四合一畫素聚合」技術，單位畫素達1.6μm，放大再放大也清晰，而全新升級的「超級夜景3.0」支援腳架模式，並新增「極夜模式」，即便是1Lux全暗環境下，也能拍下出色的照片；800萬畫素超廣角/微距鏡頭，擁有1.4μm超大單位畫素、119°超廣角、3cm超微距等功能；1200萬畫素變焦鏡頭，可達到最大20倍混合變焦；人像鏡頭則透過濾色系統獲取更多光線資訊，以輔助主鏡頭增添人像照片質感。

主鏡頭亦在影片錄製下足功夫，支援4K錄影、雙超級防手震（UIS超級防手震及UIS超級防手震Max），結合AI演算法由超高靈敏度陀螺儀即時校正手部抖動，採用超廣角進行畫面裁剪，獲得更多的視野範圍，足以媲美專業運動相機，此外，還支援即時景深錄影、超廣角錄影等玩法。

realme X50 Pro 5G搭載基於Android 10的全新realme UI，更有全功能NFC、支援Dolby Atmos杜比全景聲，並通過Hi-Res小金標高品質音訊認證的雙線性喇叭和雙頻GPS等功能。

realme X50 Pro 5G 12GB+256GB版本定價749歐元，根據《ePrice》網站報導手機價格為NT$21990。8/27-8/29將透過電商開賣，且將推處折價NT$1000，並加贈 realme Buds Air 耳機；另外 realme 品牌專櫃則預計8/29 - 8/30 推出一樣的活動，有興趣的real迷可進一步來了解。

(科技)