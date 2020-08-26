全球晶圓代工龍頭台積電昨(25)日舉辦線上技術論壇，公布先進製程的時程表，同時台積電營運資深副總經理秦永沛透露，新竹廠區正在興建2奈米製程研發中心，至於位在新竹縣的2奈米製程生產基地的土地仍在取得當中。

在美國處理器大廠英特爾宣布7奈米製程發展延宕1年後，僅剩下台積電與其競爭對手、南韓科技大廠三星電子，先進製程之爭從7奈米一路擴展到5奈米、3奈米製程，台積電也搶先一步公布2奈米製程最新狀況，著實給三星壓力。

三星去年4月24日公布「半導體願景2030」，打算在2030年成為全球系統半導體龍頭，打算利用極紫外光(EUV)微影技術，在10年內超越台積電，計畫期間投入1160億美元的資金研發。

不過，三星一開始公布的資料顯示，預計在2019年下半年完成5奈米製程進行流片，2020年上半年投入量產，時程一再延宕，反觀台積電已經在今年上半年量產，雖然面臨華為禁令，讓市場一度擔憂台積電5奈米產能空缺的問題，但在超微(AMD)、NVIDIA等客戶的高效能運算(HPC)訂單，以及蘋果、高通、聯發科等客戶5G處理器訂單積極拉貨挹注下，讓台積電產能持續滿載。

台積電表示，5奈米正加速量產，強效版5奈米則是預計2021年量產，較今年股東會透露將在2022年量產提前1年，3奈米製程技術將於2022年下半年量產，與原本預期的時間相符。基於5奈米製程技術的台積電4 奈米製程，預計2022 年量產，也較先前指出2023年量產提早1年。

台積電總裁魏哲家表示，台積電整合旗下包括SoIC(系統整合晶片)、InFO(整合型扇出封裝技術)、CoWoS(基板上晶片封裝)等3DIC技術平台，命名為「TSMC 3DFabric」，持續提供業界最完整且最多用途的解決方案，實現更多創新產品設計。

特殊製程方面，台積電則是推出N12e技術，擁有更低功耗，保有高效能運算能力，將推廣應用於新世代物聯網領域。

據digitimes報導，台積電7奈米製程以下研發資金過於龐大，所以會與客戶一同研發，並保證訂單規模能與下單時相符，所以這次論壇中，台積電也強調與客戶密切合作的3奈米下個節點的細節，也就是2奈米製程，將會依循先前模式。

據報導揭露，該客戶應該就是蘋果，在3奈米製程之前，蘋果又提前包下2奈米製程的產能，加上華為禁令、高通雙邊投片的政策、AMD投資規模有限的情況下，蘋果與台積電合作只會更密切，依照發展時程，三星至少5年內沒有取得蘋果大單的機會。

若消息屬實，這與先前市場指出，三星可透過擴張高通、NVIDIA訂單，以及鎖定蘋果、Xilinx等過去關鍵客戶，藉此拓展晶圓代工業務的念頭遭到截斷。

(中時新聞網)