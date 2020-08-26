隨著電動車大廠特斯拉（Tesla）的上海超級工廠產能提升，據投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）給投資者的報告指出，到2022年，特斯拉電動車在大陸市場的銷量，有望占到其全球銷量的40％。

TechWeb報導援引外電消息，不過，伊弗斯的預測有附帶條件，前提是特斯拉能滿足大陸市場對該公司電動車持續增長的需求。大陸是全球最大的電動車市場。此外，基於大陸市場的增長潛力，伊弗斯上調特斯拉的股價預期，由此前預計的2,500美元上調至3,500美元。

特斯拉的上海超級工廠，已於2019年投產，其所生產的Model 3於2020年1月7日就已經開始向公眾用戶交付。隨著上海超級工廠產能提升，特斯拉電動車在大陸市場的銷量也不斷成長，7月份超過11,000輛。

特斯拉在大陸市場所銷售的電動車，將主要由上海超級工廠生產。除了已經投產的Model 3以外，還將生產Model Y，廠房在2020年已開始建設，大量的設備已經到位，生產線正在按計畫推進，該廠所生產的Model Y預計於2021年交付。

(工商 )