為擴大產品一條龍利基，高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）26日再度發佈高容量、高時脈的曜越TOUGHRAM RGB DDR4電競記憶體32GB（2x16GB）和64GB（2x32GB），共有3200MHz和3600MHz兩種時脈。

曜越受惠於宅經濟持續發酵，電競及PC需求強勁，7月營收以5.96億元創下歷史新高，帶動7月稅後淨利來到8,500萬元，單月獲利較去年同期的1百萬元，激增8,400％，換算EPS為1.22元，另累計前七月EPS則達到3.54元，單月和累計EPS均同步創高。

為完善產品線，曜越今年推新品的速率明顯加快，其中推出的TOUGHRAM RGB系列，採用的就是符合玩家玩遊戲或影片編輯所需要的高規格，晶片採用嚴選海力士A-die高品質顆粒，並且擴增容量至2GB，加上特選10層電路板，可以保持記憶體的穩定時脈與效能。

曜越指出，此次新推出的記憶體使用的是鋁合金散熱片搭配10顆高流明LED燈，不僅提供有效散熱，還能透過1680萬色的RGB燈光打造出數種組合的燈效。TOUGHRAM RGB系列支援Intel Z490、AMD X570晶片和Intel 2.0超頻。使用者還可透過NeonMaker燈光編輯軟體和TT RGB Plus軟體自由客製化燈效，也可以使用TT RGB Plus軟體中的AI人工智慧語音控制亞馬遜、Alexa語音服務和雷蛇Chroma來調整燈光變化。

(工商 )