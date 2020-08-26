八里500噸貨櫃船燃燒 船上20人嚇壞急下船 17:062020/08/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局) 八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局) 八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局) 一艘500噸貨櫃船26日下午4點37分，在八里區台北港北2碼頭港邊，不明原因燒起來，火勢侷限在起火貨櫃船，不會延燒到其他船隻，所幸上面20人全數脫困下船，警消派出23台各式車輛和消防人員65位前往灌救，目前船體整體燃燒中，初步估計為似在維修中不慎造成船艙起火，共疏散8名外籍勞工，無人傷亡，已在下午5點09分將火勢完全控制。 (中時 ) #警消 #燃燒 #貨櫃船 #八里 #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 借宿人夫深夜頂開OL雙腿欲硬上 衝刺不成還要賠20萬 08:332020/08/25 社會 高雄永安飼料工廠傳火警 1人燒燙傷送醫 23:012020/08/24 社會 新北金山檳榔攤傳大火 牆面燒焦黑 1鄰居嗆傷送醫 15:382020/08/24 社會 八里門牌整編換新狀 地政專車好便利 14:492020/08/25 區域情報-新北 轎車闖紅燈擦撞機車 乘客全下車上演「3打1」爆打騎士 15:532020/08/23 社會 清潔工聞惡臭 翻草叢驚見人彘嬰屍 四肢消失原因曝光 22:412020/08/23 國際 南庄秘境苦花潭添亡魂 大學籃球MVP跳水10公尺沒浮起 08:262020/08/24 社會 基隆海洋廣場藍衣男河口漂浮 警消救起已失去呼吸心跳 10:592020/08/25 社會 抓到了！殺人通緝犯藏大樓8個月 內湖警持槍當街逮人 15:452020/08/24 社會 蘆洲鞋子工廠女員工左手無名指卡機台 警消到場救援 11:152020/08/25 社會 社會熱門新聞 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 黃健庭貪汙無罪確定 幫助逃稅判刑2月定讞 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 墾丁小鋼砲超狂逆向超車法曝光 下一秒摔入草叢 網：太療癒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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