八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局)

八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局)

八里500噸貨櫃船燃燒，船上20人嚇壞急下船。(新北市消防局)

一艘500噸貨櫃船26日下午4點37分，在八里區台北港北2碼頭港邊，不明原因燒起來，火勢侷限在起火貨櫃船，不會延燒到其他船隻，所幸上面20人全數脫困下船，警消派出23台各式車輛和消防人員65位前往灌救，目前船體整體燃燒中，初步估計為似在維修中不慎造成船艙起火，共疏散8名外籍勞工，無人傷亡，已在下午5點09分將火勢完全控制。

(中時 )