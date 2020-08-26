日本共同社報導，防衛省地方協力局長鈴木敦夫，在26日造訪山口縣岩國市，與市長福田良彥會面，討論的是當地的美軍岩國基地部署F-35B戰機的計劃說明。

防衛省表示，美方已告知將在今年10月以後，分階段將海軍陸戰隊航空兵的12架F/A-18戰鬥機，更新為16架F-35B。這項計畫原本年早些時候就會進行，但受新冠疫情影響而延遲。鈴木表示，這是強化日美同盟威懾力的行動。

岩國市長福田在會面時，沒有提到贊同與否，而是提出自己的擔憂，他稱「基地新增4架戰機，是否會導致環境噪音也增加」。會面後，福田稱他會以書面形式向防衛省提出質疑點，並根據答復再進行判斷。

F-35B最大的特點在於不易被雷達偵測的匿蹤性能，以及短距離起飛與垂直降落(V/STOL)的特點。是美軍海軍陸戰隊最期待、也將是最倚重的戰機。2017年1月，美軍陸戰隊選定岩國基地做為F-35B的首個國外部署點，目前部署有16架。

到了2019年，鑑於陸戰隊F/A-18C將會逐步由F-35B取代，於是提出把岩國基地的F/A-18C全部更替為F-35B。

日本防衛省也看重F-35B的V/STOL性能，在2018年制定的《中期防衛力整備計劃》中，提出在2023年度，引進18架F-35B的方案，並且有可能派駐到出雲級突擊登陸艦上，形成航空母艦的戰力。

(中時新聞網)