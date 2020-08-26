台東縣泰源技能訓練所為維護65歲以上及身心障礙收容人之健康，與教育部體育署國立台東大學合作推動「高齡長者與身心障礙者收容人處遇健康促進課程」，讓他們持續保持運動習慣，達到預防及延緩失能與衰老，體現「矯正社會工作」精神。

該計畫是由台東縣政府主辦，並由教育部體育署國立台東大學運動與健康中心、台東縣體適能委員會及該所協辦，透過該校運動健康中心湯慧娟主任所帶領的體育學系師資群，將溫馨與關懷傳遞到矯正機關裡。

該項課程設計首先是對學員們進行體適能測驗，以瞭解學員狀況，繼而調整課程內容以符合學員需要。經過16次的課程後再進行後測，讓學員清楚自己在接受規律運動後身體之變化，實際體驗身體中之能量，並教導學員如何運用輔具，課程共計18堂課36小時。

泰源技能訓練所所長林振榮表示，法務部矯正署為保障高齡及身心障礙收容人無障礙權益，無論基本生活設施、處遇、管理措施上亦相當重視，均針對收容人之特性加以調整，以確保其相關權益，實與其他收容人無異，期待相關課程，讓所有高齡及身心障礙收容人都能獲取適當的協助，並融入團體生活中，進而得到更好的照顧。

(中時 )