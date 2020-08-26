教育部全球資訊網今天公布體育署、青年發展署、台灣科學教育館首長及教育部主任秘書人事異動，教育部體育署署長職務由國立臺灣師範大學體育學系張教授少熙接任，自今年9月1日異動。

教育部透過聲明稿表示，行政院已經核定教育部體育署署長職務由國立臺灣師範大學體育學系張教授少熙接任，國立臺灣師範大學體育學系博士，歷任國立臺灣師範大學運動與休閒學院院長、學務長等職，代理體育署署長林騰蛟昨天出席109年國民體育日啟動記者會時表示，體育署需要專業的署長，一起帶領國內體育發展，明年東京奧運也需要新任署長帶領大家執行相關籌備工作，他也很期待新任署長。

另外教育部也公布，青年發展署署長職務，由國立台灣科學教育館館長陳雪玉接任，國立台灣科學教育館館長職務，由臺中市政府教育局副局長劉火欽接任，將於下周二（9月1日）辦理交接，而教育部主任秘書也將由國立彰化師範大學工業教育與技術學系廖助理教授興國接任。

(中時 )