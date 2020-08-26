瑞信證將於9月初舉行第二十一屆「瑞信亞洲科技論壇」（Credit Suisse AsianT echnology Conference, ATC）。該論壇是亞洲科技界與金融業的年度盛會，探討具有影響力的技術與新興趨勢，今年預計將吸引來自大中華區、東南亞、日本、韓國、印度、歐洲和美國等600家機構投資者及逾100家領先的技術公司共襄盛舉。

在新冠疫情大流行與中美對峙持續升溫的影響下，全球經濟受到嚴重衝擊。瑞信亞洲區（日本除外）證券研究副總監、亞洲科技研究部門主管Manish Nigam、瑞信臺灣證券研究主管、亞洲半導體分析師Randy Abrams以及瑞信韓國研究部主管、韓國科技分析師 Keon Han，將共同分享瑞信對亞洲整體科技產業的投資展望。

瑞銀聚焦主題將包括5G部署的現況與前景、雲端運算以及數據中心和人工智慧等主要產業趨勢，以及針對即將問世的新款iPhone 提出專業見解。

此外，會中也會就地緣政治緊張局勢和疫情危機對亞太區科技技術、供應鏈及半導體領域的影響分享看法。

(時報資訊)