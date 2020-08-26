這樣的言論是否涉及種族歧視？任教於美國密蘇里大學（University of Missouri）商學院的副教授喬爾（Joel Poor），24日上遠端課程時，一名學生表示自己「來自武漢」，這時喬爾笑著回答「武漢？嗯，讓我把口罩戴上（let me get my mask on）」，該段上課影片被PO上網，掀起種族歧視、排華的爭議，而喬爾據說已被解除教職，正在接受調查。

@Mizzou, fire professor Joel Poor for his racist and xenophobic comments that he delivered to his Marketing 3000 class today. pic.twitter.com/GcKnV6drX7 — #StillConcerned (@MIZ_ISC_2020) August 24, 2020

當時喬爾遠端替學生上課時，一開始習慣與學生閒聊幾句，喬爾問到學生之中，有沒有來自美國以外的地方，此時一名學生表示來大陸，喬爾則繼續問說「來自大陸哪裡」？學生回答說「事實上我來自武漢」」。

美國密蘇里大學副教授喬爾（Joel Poor）(圖片取自/密蘇里大學官網)

聽到學生回答，喬爾先露出驚訝的表情，重複講了兩次武漢，接著笑著對鏡頭說「讓我把口罩戴上」，轉身假裝要拿口罩，這段影片在網路上引起軒然大波，許多學生在推特上留言，認為喬爾教授的言論帶有種族主義、仇外情緒。

事後喬爾發通知給學生，表達歉意並透露已經被學校解雇；但其實不少網友認為影片被穿鑿附會，因為後續影片顯示，喬爾假裝要拿口罩之後，立刻又回到位置，對武漢學生說「非常歡迎，如果在任何方面有問題的話都可以找我」，PO出後續影片的學生表示，自己也認識來自武漢的同學，對方只覺得喬爾在開玩笑，沒有覺得被冒犯。

此外，也有不少學生幫教授喬爾講話，稱讚他是有智慧的好老師，擁有幽默感會逗學生笑，只要是他的學生，都知道這樣的話一定是在開玩笑。至於喬爾在通知中表示自己被解雇，密蘇里大學發言人克里汀（Christian Basi）回應，此事已經到相關單位進行審查，但喬爾是被指派其他職務，並沒有遭解雇。

(中時新聞網)