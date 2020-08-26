北市僱用100人以上公司，有458家未設置哺集乳室。（台北市勞動局提供／賴彥竹台北傳真）

《性別平等工作法》規定僱用100人以上的雇主，應提供哺集乳室、托兒設施或適當的托兒措施，北市府近5年編750萬元補助企業，但仍有643家未設置。勞動局表示，將勞檢違規的企業，再以勞檢結果，通知雇主違法事項。

立法院在2016年5月3日三讀通過《性別平等工作法》部分條文修正草案，原規定250人以上公司應設置托兒設施或措施，擴大至100人以上公司，根據勞動局統計，截至6月底，北市僱用100人以上公司有2158家，共643家公司（約3成）未有托兒設施或適當的托兒措施，有2成多，共458家公司未設置哺集乳室。

市議員潘懷宗表示，去年有978家企業違規，更有部分事業體連年違規、未見明顯改善，究其原因，主要是性平法相關規定無罰則，認為勞動局應主動建請中央，針對某些規模較大的事業體，研議是否增加罰則，以提升企業社會責任，同時列為勞檢重點事項。

勞動局表示，北市訂有「台北市補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施經費實施辦法」，每年編列150萬元預算，補助雇主設置托兒所、哺集乳室或托兒措施，同時勞檢企業，查核是否符合規範，再以勞檢結果，告知雇主違法事項。

此外，文化局日前也遭審計處點名，36處對外開放的藝文場所，有4處未依法設置哺集乳室，文化局回應，草山行館已依規定設置，紀州庵文學森林、台北故事館正在施工，預計110年依規定設置，唯有台北之家受限建築空間，提供會議室給民眾哺集乳。

(中時 )