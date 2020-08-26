受惠預拌混凝土價格上漲，環泥今年上半年本業毛利率逐季提升，環泥26日指出，環泥指出，進入下半年傳統旺季，在科技廠辦建案持續增加、民間房地產市場建築工程回溫，預拌混凝土價格還有調漲空間，今年本業營運，預期可呈大幅度成長。

環泥今年上半年的營業毛利率高達15.19％，比去年同期提升5.49個百分點。

今年台商回流新建科技廠辦以南部地區為多，在需求增加下，加上反映原料成本上漲，南部地區預拌混凝土價格，今年以來，上漲了20%以上。

環泥指出，在南科科技園區相繼開發，台積電等科技大廠擴充生產線及產能，房地產新建工程數量也增加，今年以來，預拌混凝土的出貨量已比去年同期增加7％以上。

由於預拌混凝土的原料砂石、飛灰等價格，年底前，還有一波漲價，市場傳出，預拌混凝土在第四季還有漲價空間。

環泥今年上半年本業營運，營業毛利率呈逐季提升，環泥預期，在前瞻計畫預算成長、科技廠辦建案增加、房地產市場回溫，下半年本業的毛利率、營益率都將隨預拌混凝土價格維持高檔下，維持成長趨勢。

(工商 )