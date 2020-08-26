搶搭行動支付熱潮，台灣麥當勞與LINE Pay攜手合作，今年5月起全台近400家麥當勞餐廳，全面啟用LINE Pay服務，全台最大、高度達3.5米的巨型「LINE Pay熊大店長」，26日首度現身麥當勞高雄博愛二餐廳，將成為高雄新地標，並鼓勵消費者使用LINE Pay行動支付，可以享有最高10％的專屬優惠。

麥當勞南區營運資深協理陳孟秀26日表示，台灣麥當勞觀察到LINE Pay已是消費者最常使用的支付工具之一，除了現有的麥當勞點點卡、信用卡、三大國際支付及電子票證之外，今年5月全台近400家麥當勞餐廳，再加入LINE Pay掃碼支付服務，上線3個月以來，整體無現金支付的使用率超過3成。

陳孟秀指出，LINE Pay上線以來，廣受消費者好評，為了回饋LINE Pay族群，全台麥當勞26日起至9月22日，推出LINE Pay專屬優惠，使用LINE Pay單筆消費滿99元，即享最高10%回饋，累積消費滿99元3次，再贈LINE Points點數50點。

(工商 )