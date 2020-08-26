華南銀行於2020「財富管理銀行暨證券評鑑」中，榮獲「最佳銀色友善獎」殊榮。本次獲獎代表華南銀行財富管理團隊，能細心主動發掘銀髮族面臨長照、安養、醫療、退休理財等需求，同時提供多元金融商品及友善的平台及服務，健全守護客戶資產，整體表現也廣受銀髮族青睞滿意，深受所有評審及各界的肯定。

《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」連續14年評選出表現亮眼的財富管理業者，華南銀行之所以能夠在「最佳銀色友善獎」脫穎而出，代表著財富管理團隊對銀髮族群的重視，且專屬產品設計與規劃，符合今周刊該獎項的最佳評鑑條件。

華南銀行從友善銀髮退休族群設想出發，規劃重視風險控管與創造穩定現金流的金融商品，推出「健康」及「樂活」雙享保險商品，客戶可享有壽險保障與穩健資產增值，抗通膨樂享退休。同時也打造專屬「樂齡平台」，透過異業結盟優惠廠商共同鏈結成退休生態圈，提升生活品質讓退休族群享有更美滿的安養生活。

除提供多元商品及友善服務外，華南銀行也深刻了解客戶往往有資產傳承的需要，透過華南銀行專屬領航會員理財計畫與知名專業會計師合作，提供最新稅務、資產傳承相關諮詢服務之貼心設計，讓客戶資得以妥善規劃，並順利傳承給下一代。

華南銀行基於品牌信譽及歷史基業，深深了解人口高齡化之趨勢，面臨壽命延長風險、扶養比率上升、醫療費用增加、長期看護需求等問題，須提早規劃退休生活，做好個人未來經濟穩定及生活品質的安排。能夠獲得本次今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎」，成為銀髮退休族群首選最佳財富管理銀行，是對華南銀行百年招牌的肯定。

(工商 )