◎台灣輸出再增一例 30多歲菲律賓女性返菲確診

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，我國8月25日接獲菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出1例自我國入境之COVID-19(新冠肺炎)陽性無症狀個案。

◎8大類場所不戴口罩 陳時中授權地方政府即起開罰

中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19疫情延燒全球，我國防疫有成，連續多日無本土病例，指揮中心自6月7日起放寬國內防疫措施，但也發現到近期民眾警戒心下降，整體防疫新生活運動落實情形不盡理想，因此在8月5日提醒民眾，在出入無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所時，務必佩戴口罩，也列舉了八大類人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等。

◎境外生來台 檢疫旅館大漲價

陸生開放來台後，傳出檢疫旅館大漲價，指揮中心指揮官陳時中今天表示，若有違反公平交易的行為發生，將請相關單位進行了解。

◎黃健庭助逃稅 遭判刑2月

前台東縣長黃健庭在立委任內被控收錢遊說，歷審對貪汙「不另為無罪」，最高法院駁回確定，另外黃男幫助逃漏稅部分，判刑2月、可易科罰金定讞，至於他違反商業會計法部分撤銷「未發回」，但檢察總長可提非常上訴。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)