北市資訊局的合約廠商所委託的廢棄物清運業者，將大量廢氣堆置嘉義縣水上鄉私人土地上，地主氣得控告北市府。（北市議員陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

北市1名潘姓男子6月間向地主租了約70坪的空地，聲稱是要堆放工廠機具，豈料竟偷偷載著大量事業廢棄物棄置，「設後不理」，地主慘變冤大頭，議員徐立信痛批「環保蟑螂」。環保局表示，目前已移送檢調偵辦中。另還有與北市府簽合約的廠商，所委託的廢棄物清運業者，將大量廢氣堆置嘉義縣私人土地上，地主怒告北市府，資訊局已要求廠商限期改善。

社子島1名地主控訴，潘男以放置空調機具為由承租土地，潘男在支付首月租金及押金共3萬元後，藉故稱忙，離去未簽約，地主數日後才發現，潘男指揮貨車及工人趁天黑堆置裝潢廢材，後續要潘男清除卻聯繫不上，遭「假租地真丟棄」，事後還得自費數十萬元清除。

地主痛陳，遭潘男騙後，因害怕連帶受罰，第一時間才未向警方、環保局反映，所以7月已自行處理。環保局表示，地主已向警方報案，將配合檢警偵辦，了解廢棄物來源及流向，並持續與警方合作加強攔查。

環保局也呼籲，地主若違法提供土地回填、堆置廢棄物，將面臨刑責，根據《廢棄物清理法》規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

另外，北市議員陳怡君也接獲民眾陳情表示，有名鄭姓地主在嘉義縣水上鄉私人土地上，發現大量廢氣的電纜線無人清理，造成髒亂逾2年，面積高達半片山坡地，經查是北市府廢棄纜線，已怒告北市府。北市資訊局回應，確實是與資訊局的合約廠商，所委託的廢棄物清運業者造成，行為相當惡質，已發文要求限期改善。

(中時 )