民進黨立委范雲等人今日於立院舉辦「0到6歲國家一起養」公聽會並表示，「育兒津貼」與「托育補助」之間具有競爭關係，須通盤考量，若規劃縮減兩者差額，恐導致托嬰中心退出準公共化。導致政策跳票。

今日除范雲外，時力立委王婉諭、民進黨立委劉建國、托育政策催生聯盟召集人劉毓秀、發言人王兆慶等人，以及衛福部等相關行政單位出席到場。

王兆慶表示，育兒津貼和準公共化之間有「差額效應」，加碼育兒津貼，準公共化的服務量恐會因此萎縮。而私托可能考慮家長領取準公共化津貼6千元，比育兒津貼2500元還多，所以選擇加入準公共化的托育中心，但加碼育兒津貼後，縮減育兒津貼與托育補助的差額，反而會讓保母或私托脫離政府高比例管理。

衛福部社家署組長簡杏蓉回應，有家長反應同樣的年齡，卻有差額補助，對此感到不平，才做育兒津貼的調整，而根據兒童權利公約精神，政府對於任何家庭不同照顧都要給予協助，所以選擇推動現金補助。

托育政策催生聯盟專員黃喬鈴認為，留住準公共化和公共托育才能達成國家一起養政策，平價、普及的公共托育，能支持雙薪家庭有機會願意生兩胎，解除低生育率危機。

范雲表示，若讓蔡英文總統準公共化政策跳票而縮減預算並不好看，衛福部應以4年為具體規劃，達成蔡總統政見「提升托育公共化供給量」及「家外送托率13.27％提高到23.16％」之目標，台灣整體育兒政策才能長久。

(中時 )