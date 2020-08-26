雲林縣也有以動物福利方式飼養的蛋雞場，圖為西螺鎮菊鳥畜牧場。（周麗蘭攝）

以傳統方法飼養的雲林縣的蛋雞場。（周麗蘭攝）

雲林縣蛋雞飼養量占全台1％，多數直接賣給大盤商，利潤微薄，為突破小農困境，日前成立全縣第一個蛋雞產銷班，目標成立共同集蛋場、自創品牌，也盼日後縣府「雲林良品」制度能協助推薦給機關、學校、民眾愛用。

雲林縣飼養土雞數是全台第一，相較之下蛋雞戶僅50戶、飼養量68萬隻，在縣內養雞業中算是小眾，雞蛋產量約占全台1％。

在雲林縣養雞協會理事長張振寧、蛋雞組組長林弘茂努力下，日前籌組雲林縣第一個蛋雞產銷班，有21戶加入，其餘還在觀望。

張振寧指出，以今年夏天為例，蛋雞明明產能不足，蛋供應量不高，蛋價卻還是偏低，無法反映成本，為制衡不明朗的蛋價報價系統，有必要組成產銷班自立自強。

張振寧說，彰化有幾千戶蛋雞場，是全台雞蛋最大供應地，以蛋商為主體的雞蛋報價機制不明朗，囿於雲林縣蛋雞戶太少沒有聲量，扭轉生產劣勢靠自創雲林雞蛋品牌一途。

他表示，雲林縣的雞蛋雖大多都有生產履歷，但申請驗證的蛋雞場不多，未來第一步要輔導蛋雞戶接受驗證，再共同設置集蛋場，以品牌雞蛋共同行銷，盼日後農業處的「雲林良品」制度也能推薦給大眾，進而鼓勵機關、團體、學校愛用。

農業處畜產科長謝詠丞表示，雲林縣蛋雞飼養規模雖小，蛋農有發展的意願，縣府樂於協助，第一步是必須接受驗證，日後要成立自有品牌或以縣府品牌行銷都有機會。

(中時 )