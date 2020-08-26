農曆7月普渡，民眾準備各式食品祭拜「好兄弟」，為讓普渡供品更具意義，台東市公所連續5年舉辦「普渡供品愛心捐贈」公益活動，26日辦理捐贈儀式，市長張國洲感謝逾50間宮廟響應，幫助台東縣社福機構。

市長張國洲表示，農曆7月的感恩月，不論是佛家的盂蘭盆節或道教的中元普渡，最終目的都在於普渡眾生，中元普渡除了為自身祈求平安外，如果能將宮廟或家中的供品轉作愛心，贈送給社福團體，相信能照顧更多弱勢家庭，也讓普渡供品更具有實質意義。

張國洲指出，今年約有50間宮廟響應捐贈，比去年多了1倍，期許未來有更多人參與。東海龍門天聖宮主陳柔嫻感謝市長號召，讓參與的宮廟和團體越來越多，透過供品捐贈，讓弱勢團體受惠且不浪費資源。

這次受贈單位包含華山、創世、人安基金會，今年更新增家扶中心、榮民服務處，人安基金會站長翁任賞表示，今年因疫情影響，社福機構在營運或募款上都有困難，感謝公所的愛心，讓各界踴躍捐贈物資，幫助弱勢。

捐贈儀式另結合社會處辦理推廣活動，處長陳淑蘭表示，社會處募集約1300盒口罩，將贈送給台東市低收入戶家庭；敬老眼鏡部分，只要65歲以上長者可至眼鏡行配置。

(中時 )