台灣大哥大旗下影音品牌myVideo於今(26)日宣布，與紀實娛樂品牌Discovery攜手合作，即日起myVideo「Discovery品牌館」正式上線，讓觀眾跨越時空侷限、隨時隨地盡情收看Discovery精采內容！

myVideo「Discovery品牌館」一上線就提供總長超過200小時的豪華內容，且近8成內容為myVideo獨家，首波強打《全面爆破》完整集數獨家4K搶先Discovery頻道全亞洲首播；每週四晚上11點獨家跟播Discovery艾美獎系列節目全新一季《漁人的搏鬥》，並完整集結Discovery經典強檔類型，包括經典強檔、生活食尚、動物萌寵、動力改裝等內容，提供myVideo 660萬註冊會員最豐富的影音選擇。

台灣大總經理林之晨表示，自己正是Discovery的忠實粉絲，最愛看的節目就是《流言終結者》。眾所皆知「內容」是串流平台百家爭鳴的關鍵，擁有超過660萬註冊會員的myVideo，很高興能與Discovery聯手，以台灣大「Open Possible能所不能」的品牌核心精神出發，讓用戶得以跨越時空侷限，隨時隨地收看Discovery的優質節目內容。特別是進入5G時代，大頻寬與低延遲的特性，使得觀賞影片有了更多的可能性。myVideo與Discovery推出的4K高畫質影片，將帶給觀眾最真實、最震撼的觀影經驗。

myVideo今年持續加大內容投資力道，不僅推出眾多自製戲劇，更大舉拓展內容豐富度與多元性，今年累積註冊會員數較去年同期成長近二成。這次與Discovery合作，展現myVideo堅持提供最優質內容給用戶的決心。未來觀眾除了鎖定有線電視外，還多了透過myVideo APP手機隨選隨看Discovery的選項。

Discovery資深副總裁暨東亞及東南亞區總經理邱煌表示，Discovery 跟myVideo有一致的目標與企圖：帶給觀眾最豐富精彩的節目，這次合作，我們打破頻道慣例，讓myVideo搶先全亞洲的Discovery頻道，獨家4K高畫質完整播出全新節目《全面爆破》， 同時零時差跟播Discovery 目前正在熱播的艾美獎招牌節目《漁人的搏鬥》，平台、內容的強勢結合，讓Discovery有更多元的角度深耕台灣在地市場。

myVideo「Discovery品牌館」包含Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道及動物星球頻道的內容，囊括四大主題，包括經典強檔、生活食尚、動力改裝、動物萌寵。首波將獨家在myVideo 領先全亞洲Discovery頻道，以4K 高畫質播出全新科學節目《全面爆破》，由Discovery 知名熱門節目《流言終結者》主持人托瑞貝勒奇及知名特技達人街車湯米擔綱主持，以物理與科學角度進行科學爆破實驗，重現電影精彩爆破特效。Discovery 長青招牌節目《漁人的搏鬥》自2005年開拍至今，創下入圍艾美獎52 次、獲獎16 次的驚人紀錄，今年也再度入圍艾美獎最佳實境節目剪輯獎。

Discovery頻道於每週四晚間10點播出，緊接著myVideo於晚上11點線上獨家跟播。節目真實呈現漁人在死亡與各種傷害的環伺下，勇敢並努力戰勝最古老的海域，追尋高價帝王蟹的驚險旅程，本季將前往白令海彼端的俄羅斯，一探節目過去所未曾探索過的嶄新世界，更有許多精采的海巡與漁民的對峙場面，喜愛刺激的觀眾絕不能錯過。

此外，「Discovery品牌館」還有許多Discovery頻道叫的節目，例如《原始生活21天》、《翻新中古車》，以及TLC頻道的《戰痘醫師》，《沈重人生》，動物星球頻道的《管教惡貓》《動物奇門功夫》、還有絕對令人減肥失敗的《此生最美味》、《保羅的城市烘焙課》等明星節目，都將在myVideo「Discovery品牌館」登場。myVideo提供免費註冊用戶「Discovery品牌館」各節目前兩集免費觀看，豪華月租用戶則可享所有節目一次看到飽。

(科技)