欣普羅股票自8/27起預收款券 17:212020/08/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（26）日表示，欣普羅股票（6560）自8月27日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 欣普羅股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月27日起10個營業日（到9月9日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #欣普羅 #櫃買中心 #預收款券 #每五分鐘撮合一次 #營業日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旭品、牧東兩檔股票 8/26起預收款券 18:582020/08/25 財經 向券商複委託買美股 親民有保障 04:102020/08/26 財經焦點 公司治理3.0上路 力爭超馬趕星港 22:002020/08/25 財經 高雄經發局聯合6大夜市 週末在中央公園商圈吃美食 10:232020/08/26 生活 Fitbit Sense 與Versa 3智慧手錶新發表 支援Google助理 11:032020/08/26 科技 《店頭市場》旭品、牧東今起預收款券 08:012020/08/26 財經 上市當沖比 39.4％ 創今年新高 史上第三高 04:102020/08/25 財經要聞 大江購物中心促銷看電影 票根可兌3C等折扣金 22:022020/08/25 生活 《店頭市場》岱宇公司債 25日起預收款券 08:182020/08/25 財經 農遊券成效佳 初步帶動超過28.77億消費效益 15:112020/08/26 生活 財經熱門新聞 劉虎是誰？川普政府犯低級錯誤 鶴、虎傻傻分不清 - 財經 第3座資料中心砸200億落腳雲林 Google回應了 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 台積電亮出2奈米5年內勝負已定 死敵挖牆角戰術遭截斷 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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