網通領導品牌廠普萊德科技（6263）8月正式啟用全新企業標語 “Shaping Future Networking 數位創新 連結未來”，突顯自有品牌PLANET的核心精神在於持續創新數位網路的傳輸技術和設備，無縫串連網路應用和服務平台，連結未來智慧、友善、永續的科技新時代。

普萊德董事長陳清港表示，「藉由全新企業標語 “Shaping Future Networking 數位創新 連結未來”，不僅強化普萊德秉持創新、品質及永續的品牌理念，為未來數位網路應用提供高效能、節能、友善的網路通訊產品和中央管理平台，滿足各式網路基礎建設需求。同時，匯聚供應商和全球經銷通路夥伴落實企業社會責任CSR，一同向前成長，創造企業永續價值。」

成立於1993年的普萊德科技專注研發網路通訊傳輸設備，以自有品牌PLANET版圖跨越全球五大洲上百國，位居世界級專業網通品牌之列，為業界少數能提供顧客全系列商規、工規網路傳輸設備的品牌廠，並善盡世界公民責任，多年來榮獲多項國內外CSR獎項肯定。

陳清港指出，迎向未來智慧網路時代，普萊德將不斷發揮研發創新能量，快速回應市場產品需求，提昇差異化競爭優勢，堅持永續經營的精神，開創PLANET品牌的新里程碑。

(工商 )