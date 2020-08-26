美國晶片設計軟體公司新思科技（Synopsys）中國董事長葛群26日表示，基於美國法律原因，新思科技不再與華為合作。

香港信報報導，葛群在世界半導體大會中指出，大陸為數位技術發展提供全球最好的「土壤」，新思科技的未來與大陸緊密相連，將擴大對大陸5G與新基建項目的支持。

2020年1月，新思科技指出，假如美國收緊對華為的限制，公司業務可能受損。

(工商 )

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