新思科技宣布不再與華為合作 17:212020/08/26 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國晶片設計軟體公司新思科技（Synopsys）中國董事長葛群26日表示，基於美國法律原因，新思科技不再與華為合作。 香港信報報導，葛群在世界半導體大會中指出，大陸為數位技術發展提供全球最好的「土壤」，新思科技的未來與大陸緊密相連，將擴大對大陸5G與新基建項目的支持。 2020年1月，新思科技指出，假如美國收緊對華為的限制，公司業務可能受損。 (工商 ) #全球 #世界 #新思科技 #華為 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情推動企業加速轉型 間接刺激金融科技 15:262020/08/26 財經 美國科技股領風騷 基金績效佳 04:102020/08/26 投資理財 《產業》華映小股東求償無門 籲請蔡總統主持公道 11:592020/08/26 財經 美股拉回找買點 優選科技股 04:102020/08/26 投資理財 沒有華為的日子外資再降評聯發科 04:102020/08/26 證券．權證 美禁令死線逼近 華為求生 遭爆連晶片半成品都收 10:032020/08/26 財經 新聞早班車》科技部NCC整合 組建數位發展部 07:132020/08/26 政治 拜託小英、菊姐救命 華映小股東一人一信訴查掏空案 12:492020/08/26 財經 擔心華映資產遭賤賣 華映自救會赴北檢陳情 14:482020/08/26 社會 Arm Flexible Access推出1年 持續為合作夥伴加速創新 09:272020/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 都是台股兩大天王 專家曝散戶押錯的下場 - 財經 美國還是擋不住 美普思核心晶片技術流入陸企 - 財經 美股漲不停該認錯追高？ 分析師警告：黑天鵝將終止一切 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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