風雨中橋上獨自撿垃圾，阿嬤級清潔隊員堅守崗位受稱讚

台南市26日全天風雨交加，阿嬤級清潔隊員洪周玉盆獨自在安平區四草大橋上撿拾垃圾的身影，遭民眾拍下上傳臉書粉絲社團，不少網友感動與憐惜她堅守崗位的態度，她稱「若不撿垃圾，擔心車輛經過有滑倒危險」。

64歲的洪周玉盆已在環保局清潔隊服務39年，預計後年初退休，台南市安平區四草大橋26日上午風雨強勁，她獨自1人在橋上步行撿拾水溝蓋上的垃圾。

劉姓路人路過看見洪周玉盆的獨自撿垃圾的身影，擔心她被海風吹翻，趕緊上前問她怎不等雨勢小再出來，她卻稱，不撿完水夠蓋的落葉與垃圾，擔心用路人滑倒。

安南區清潔隊隊長周順裕表示，洪周玉盆是隊上機動組隊員，個性樂觀開朗，她的老公也是退休清潔隊員工，26日雖有豪大雨卻照常上班，她盡責的到四草大橋上完成工作。

洪周玉盆得知工作時被拍攝上傳網路，她表示，當時不懂年輕人為什麼要拍攝？覺得每天在橋上撿拾垃圾是她的工作責任。

不少網友對洪周玉盆在風雨中c緩步推著垃圾桶撿拾垃圾的身影十分感動，在網路上紛紛留言稱她是堅守岡位的無名英雄，直呼是豪雨災情中的社會正能量，更叮囑她工作要注意安全。

(中時 )