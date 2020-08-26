特力(2908)因與大型客戶長期往來，貿易出貨受到信賴，且零售事業銷售穩定，讓特力集團上半年營運未受到太多衝擊，特力集團營運長何采容亦表示「審慎樂觀」看待下半年，特力目前已選定越南辦公室建置，未來將逐步提高東南亞採購比例，預計2022年有20%到30%出貨來自於東南亞。

特力今天參加證交所線上法說會，特力集團有零售及貿易兩大事業群，今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，特力集團因受到客戶信賴，出貨狀況良好，加上零售事業維持微幅成長，讓公司上半年業績表現不俗。

受惠於歐美客戶的穩健需求及國內新冠肺炎疫情趨緩，消費人潮逐漸回流之加持，特力今年第2季營收為106.7億元，較去年同期增加14.3%，營業淨利率為3.61%，稅後盈餘為2.56億元，單季每股盈餘為0.52元，大幅優於去年同期；累計今上半年營業收入為198.9億元，較去年同期成長3.5%，營業淨利率為3%，稅後盈餘為3.78億元，每股盈餘為0.76元，大幅優於去年同期。

何采容表示，全球貿易產業在疫情衝擊民眾不能移動時，價值就會更明顯被彰顯，由於客戶看不到貨品，如何寄送及替客戶把關很重要，公司因與大型客戶有長久交易歷史，客戶相信公司對商品的把關，貿易出貨受到信賴，讓今年上半年貿易出貨很好，至於零售部分雖然上半年是辛苦的，但維持微幅成長，並未比去年差，讓公司今年上半年業績表現還不錯。

若依兩個事業來看，受惠於歐美需求持續強勁及歐洲新客戶，帶動貿易出貨量持續向上攀升，特力貿易事業第2季合併營收為60.9億元，年增27.2%，累計上半年合併營收為108.4億元，年增11.3%。

在台灣零售事業部分，受惠於國內疫情穩定趨緩，民眾出門意願明顯增加，實體店面來客數及提袋率均雙雙成長，今年第2季合併營收為41憶元，較去年同期增加5.7%，累計上半年合併營收為81.9億元，較去年同期增加0.8%。

展望未來，在貿易事業部分，何采容表示，貿易主要客戶們近幾年出貨量持續穩定成長，即使在美中貿易戰及新冠肺炎疫情等嚴峻挑戰下，出貨量依舊穩步走揚，公司將持續進行全球佈局、強化供應鏈，目前集團供應鏈佈局橫跨歐美亞洲，在全球8個國家/地區設立11個據點，落實全球佈局、在地經營，並發揮彈性及穩健出貨能力；再者，集團於台灣、德國及美國等地設有物流中心，為集團客戶提供穩定物流配貨、倉儲及管理服務。

針對投資人提問集團在東南亞佈局？何采容表示，集團每到一個地方，產業鏈工廠出貨比例到10%就會建自有倉儲，集團在東南亞經營很多年，這兩年因為稅率及發展關係，有更多工廠及出貨從東南亞出去，未來將逐步提高東南亞採購比例，目前已選定越南辦公室建置，並於2020年完成交易，明年將佈局工廠開發及採購，預計2022年有20%到30%出貨來自東南亞。

在零售事業部分，何采容表示，特力以「家」為中心的產業佈局，發展社區店，貼近客戶生活圈，成功展店8家，挹注業績成長，未來將導入新零售科技，發展全通路，透過「線上行銷、線下體驗」全通路整合，在商品及通路整合後，今年下半年將啟動服務e化建置，整合跨通路優勢服務，建立新零售模式，此外，集團也將運用優勢開發獨家商品，發展特力屋自有品牌，並引進獨家商品，創造通路差異化，提升產品組合毛利。

(時報資訊)